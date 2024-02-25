Для Росії цей рік теж переломний, їм не вистачає зброї, - Зеленський

Російська Федерація почала зіштовхуватись з проблемою нестачі озброєння, тому для неї 2024 рік також стане переломним.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За словами президента, Росія почала використовувати зброю, яку отримує від Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про те, що країна-агресор теж зіштовхнулась з проблемами на фронті.

"Якщо Росія береться за іранські шахеди, за північнокорейську радянську артилерію та їх ракети, то це говорить, що для них цей рік теж переломний. У них також великий дефіцит", - сказав президент.

Зеленський вважає, що для росіян 2024 рік також буде переломним через великий дефіцит на фронті.

Допомога КНДР та Ірану Росії

КНДР

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

16 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін стверджував про те, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час ударів по території України.

Іран

21 лютого американське видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран нібито передав РФ балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема ракети Zolfaghar. За даними трьох іранських джерел, йдеться про близько 400 балістичних ракет, які здатні летіти на 700 кілометрів. Постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

Представник ГУР Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна зазначив, що спецслужби перевіряють таку інформацію. Зокрема інформацію не змогли підтвердити й Сполучені Штати Америки (США).

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