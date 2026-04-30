У Росії цензура дісталася фанатських банерів та творів Пушкіна, - розвідка

Фанатам - нові правила

Оновлені норми поведінки на офіційних спортивних заходах забороняють банери та прапори, що можуть суперечити "традиційним цінностям" або когось ображати. Формулювання навмисно розмиті - це дає владі широкі можливості для довільного трактування.

Розширено і перелік заборонених образ: тепер під обмеження підпадають висловлювання щодо "належності до соціальної групи". Навіть звичайна атрибутика вболівальників може стати предметом цензури.

Пушкін і Чехов - під маркуванням 18+

Після змін законодавства щодо згадок про наркотики у творах видавці масово позначають книги маркером "18+" або додатковими попередженнями. Під обмеження потрапила класична література - зокрема твори Пушкіна і Чехова, деякі з яких входять до шкільної програми.

Єдиного списку заборонених книг в Росії формально не існує. Натомість самі видавництва проводять внутрішню цензуру - з міркувань економічної доцільності та страху штрафів.