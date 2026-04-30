У Росії цензура дісталася фанатських банерів та творів Пушкіна, - розвідка

Твори зі шкільної програми тепер мають позначку "18+"
Фото: обмеження в Росії набувають дедалі абсурдніших форм (УНІАН)

Росія розширює цензуру на нові сфери - під обмеження потрапили спортивні фанати на стадіонах і класична література. Книги Пушкіна та Чехова отримали маркування "18+", а банери вболівальників тепер можуть заборонити через "традиційні цінності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.

Фанатам - нові правила

Оновлені норми поведінки на офіційних спортивних заходах забороняють банери та прапори, що можуть суперечити "традиційним цінностям" або когось ображати. Формулювання навмисно розмиті - це дає владі широкі можливості для довільного трактування.

Розширено і перелік заборонених образ: тепер під обмеження підпадають висловлювання щодо "належності до соціальної групи". Навіть звичайна атрибутика вболівальників може стати предметом цензури.

Пушкін і Чехов - під маркуванням 18+

Після змін законодавства щодо згадок про наркотики у творах видавці масово позначають книги маркером "18+" або додатковими попередженнями. Під обмеження потрапила класична література - зокрема твори Пушкіна і Чехова, деякі з яких входять до шкільної програми.

Єдиного списку заборонених книг в Росії формально не існує. Натомість самі видавництва проводять внутрішню цензуру - з міркувань економічної доцільності та страху штрафів.

Ще на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке засвідчило критичний стан регіональних бюджетів у Росії.

А нещодавно з'явилася інформація, що довіра до Володимира Путіна серед росіян упала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це свідчать навіть офіційні опитування.

