У Росії та під Луганськом. Журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців"

У Росії та на окупованих територіях України виявлено вже сім кладовищ найманців ПВК "Вагнера", на яких поховано щонайменше 995 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC.
Як повідомляє видання, масові поховання знаходяться в Краснодарському краї, Новосибірську та Іркутську, а також у Самарській, Свердловській і Московській областях. Ще один цвинтар - під Луганськом.
Судячи з відкритих даних, багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.
Журналісти стверджують, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам "вагнерівців" так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Росії за останні два тижні підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, які були завербовані в ПВК "Вагнера" та відправлені на війну проти України.
Також раніше ми писали, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.
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