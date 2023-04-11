UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії та під Луганськом. Журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців"

Фото: журналісти знайшли вже сім масових поховань "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії та на окупованих територіях України виявлено вже сім кладовищ найманців ПВК "Вагнера", на яких поховано щонайменше 995 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC.

Як повідомляє видання, масові поховання знаходяться в Краснодарському краї, Новосибірську та Іркутську, а також у Самарській, Свердловській і Московській областях. Ще один цвинтар - під Луганськом.

Судячи з відкритих даних, багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.

Журналісти стверджують, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам "вагнерівців" так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Росії за останні два тижні підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, які були завербовані в ПВК "Вагнера" та відправлені на війну проти України.

Також раніше ми писали, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПВК ВагнераВійна Росії проти України