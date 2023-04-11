В России и под Луганском. Журналисты нашли уже семь массовых захоронений "вагнеровцев"

В России и на оккупированных территориях Украины обнаружено уже семь кладбищ наемников ЧВК "Вагнера", на которых похоронены по меньшей мере 995 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC.
Как сообщает издание, массовые захоронения находятся в Краснодарском крае, Новосибирске и Иркутске, а также в Самарской, Свердловской и Московской областях. Еще одно кладбище - под Луганском.
Судя по открытым данным, многие ликвидированные оказались заключенными, которые должны отбывать сроки лишения свободы.
Журналисты утверждают, что, по меньшей мере, в 42 проверенных случаях родственникам "вагнеровцев" так и не сообщили об их ликвидации в Украине, а некоторым семьям даже после похорон наемников продолжали говорить, что они живы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в России за последние две недели подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, которые были завербованы в ЧВК "Вагнера" и отправлены на войну против Украины.
Также ранее мы писали, что бойцы ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.