В Росії суттєво збільшився попит на китайські смартфони через санкції, - Reuters

Китайські смартфони Xiaomi та Realme стали займати понад 70% російського ринку. Це сталося через відставку інших брендів після розпочатої Росією війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сплеск смартфонів у Китаї стався після того, як Samsung та Apple скоротили продажі в Росії через війну проти України. Китайські виробники Xiaomi і Realme тепер займають дві провідні позиції на російському ринку", - йдеться у повідомленні.

Reuters пише, що РФ стає все більш залежною від Пекіна, різко збільшивши використання юаня, збільшивши постачання енергоносіїв до Китаю і почав продавати більше китайських автомобілів.

Росія намагається відмовитися від західних технологій, тому Кремль наказав чиновникам, які беруть участь у підготовці до президентських виборів 2024 року, припинити використання iPhone через побоювання, що пристрої вразливі для західних спецслужб.

"Попит на бренди з Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% до минулого року, а їх сумарна частка склала понад 70%", - повідомив російський рітейлер побутової електроніки "М.Відео".

Минулого року "М.Відео" та оператор мобільного зв'язку МТС почали продавати знижені в ціні смартфони, пропонуючи російським споживачам дешевші альтернативи, оскільки західні санкції сприяли економічному спаду і падінню заробітної плати.