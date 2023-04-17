В России существенно увеличился спрос на китайские смартфоны из-за санкций, - Reuters

Китайские смартфоны Xiaomi и Realme стали занимать более 70% российского рынка. Это произошло из-за отставки других брендов после начавшейся Россией войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Всплеск смартфонов в Китае произошел после того, как Samsung и Apple сократили продажи в России из-за войны против Украины. Китайские производители Xiaomi и Realme теперь занимают две лидирующие позиции на российском рынке", - говорится в сообщении.

Reuters пишет, что РФ становится все более зависимой от Пекина, резко увеличив использование юаня, увеличив поставки энергоносителей в Китай и начал продавать больше китайских автомобилей.

Россия пытается отказаться от западных технологий, поэтому Кремль приказал чиновникам, участвующим в подготовке к президентским выборам 2024 года, прекратить использование iPhone из-за опасений, что устройства уязвимы для западных спецслужб.

"Спрос на бренды из Китая в количественном выражении вырос на 42% к прошлому году, а их суммарная доля составила более 70%", - сообщил российский ритейлер бытовой электроники "М.Видео".

В прошлом году "М.Видео" и оператор мобильной связи МТС начали продавать уцененные смартфоны, предлагая российским потребителям более дешевые альтернативы, поскольку западные санкции способствовали экономическому спаду и падению заработной платы.