У Росії суд заборонив неіснуючий "Міжнародний рух сатанізму": до чого тут ЗСУ

Верховний суд Росії визнав "екстремістською організацією" та заборонив неіснуючий "Міжнародний рух сатанізму". Він нібито збирав кошти для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOTAvision .

Як повідомляється, до суду з вимогою про заборону звернулися Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції Росії.

Зазначається, що справу за два дні розглянув суддя Олег Нефьодов, який раніше вже виносив рішення про заборону в Росії неіснуючого "Міжнародного громадського руху ЛГБТ" та про виключення ісламістського руху "Талібан" з реєстру терористичних організацій.

Експертизу для заборони "руху" проводила група на чолі з російським релігієзнавцем Романом Силантьєвим.

Він стверджує, що у Росії чисельність сатаністів становить кілька десятків тисяч жителів. Причиною заборони руху, за його словами, стала підтримка ним України та збір коштів для ЗСУ.

Як зазначає видання "Настоящее время", у січні цього року патріарх РПЦ Кирил вперше згадав "Міжнародний рух сатаністів" та заявив, що підтримує ініціативу заборонити в Росії сатанізм.

Участь у діяльності руху, визнаного "екстремістським", а також пропаганда його ідей загрожують кримінальною відповідальністю.