В России суд запретил несуществующее "Международное движение сатанизма": при чем здесь ВСУ

Верховный суд России признал "экстремистской организацией" и запретил несуществующее "Международное движение сатанизма". Оно якобы собирало средства для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTAvision .

Как сообщается, в суд с требованием о запрете обратились Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России.

Отмечается, что дело за два дня рассмотрел судья Олег Нефедов, который ранее уже выносил решение о запрете в России несуществующего "Международного общественного движения ЛГБТ" и об исключении исламистского движения "Талибан" из реестра террористических организаций.

Экспертизу для запрета "движения" проводила группа во главе с российским религиоведом Романом Силантьевым.

Он утверждает, что в России численность сатанистов составляет несколько десятков тысяч жителей. Причиной запрета движения, по его словам, стала поддержка им Украины и сбор средств для ВСУ.

Как отмечает издание "Настоящее время", в январе этого года патриарх РПЦ Кирилл впервые упомянул "Международное движение сатанистов" и заявил, что поддерживает инициативу запретить в России сатанизм.

Участие в деятельности движения, признанного "экстремистским", а также пропаганда его идей грозят уголовной ответственностью.