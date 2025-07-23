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В России суд запретил несуществующее "Международное движение сатанизма": при чем здесь ВСУ

Россия, Среда 23 июля 2025 20:29
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В России суд запретил несуществующее "Международное движение сатанизма": при чем здесь ВСУ Фото: в России суд запретил несуществующее "Международное движение сатанизма" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Верховный суд России признал "экстремистской организацией" и запретил несуществующее "Международное движение сатанизма". Оно якобы собирало средства для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTAvision.

Как сообщается, в суд с требованием о запрете обратились Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России.

Отмечается, что дело за два дня рассмотрел судья Олег Нефедов, который ранее уже выносил решение о запрете в России несуществующего "Международного общественного движения ЛГБТ" и об исключении исламистского движения "Талибан" из реестра террористических организаций.

Экспертизу для запрета "движения" проводила группа во главе с российским религиоведом Романом Силантьевым.

Он утверждает, что в России численность сатанистов составляет несколько десятков тысяч жителей. Причиной запрета движения, по его словам, стала поддержка им Украины и сбор средств для ВСУ.

Как отмечает издание "Настоящее время", в январе этого года патриарх РПЦ Кирилл впервые упомянул "Международное движение сатанистов" и заявил, что поддерживает инициативу запретить в России сатанизм.

Участие в деятельности движения, признанного "экстремистским", а также пропаганда его идей грозят уголовной ответственностью.

Напомним, в апреле Верховный суд России приостановил запрет на деятельность в стране движения "Талибан". Его исключили из списка террористических организаций.

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