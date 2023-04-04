У Росії суд арештував підозрювану у вбивстві "воєнкора" Татарського

Суд арештував підозрювану у вбивстві російського "воєнкора" Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Вранці вівторка, 4 квітня, дівчину доправили на судове засідання до Москви. Там Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для 26-річної Трепової. Вона пробуде в СІЗО до 2 червня.

Треповій було інкриміновано теракт, який було вчинено організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, а також незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою.

Ліквідація Татарського