У Росії заявили про затримання підозрюваної у вбивстві воєнкору Татарського

У понеділок, 3 квітня, Слідчий комітет РФ заявив про затримання підозрюваної у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського, який загинув під час вибуху в кафе "Стріт-бар" в Санкт-Петербурзі у неділю, 2 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радио Свобода ".

Так, Слідчий комітет Росії підтвердив затримання підозрюваної у причетності до вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі 2 квітня.

"26-річній петербурженці Дар'ї Треповій загрожує до 25 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві загальнонебезпечним способом", - пише видання.

Як уточняє російське РБК, за версією силовиків, нібито операцію з усунення Владлена Татарського "було підготовлено заздалегідь і ретельно сплановано", повідомило джерело РБК у МВС.

"У ній брали участь кілька людей, меду ними були розподілені ролі", - повідомило джерело в МВС.

На даний момент, як уточнюють пропагандисти, правоохоронці проводять оперативно-технічні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вибуху, а також з'ясовують способи отримання вибухівки.

Хто така Дар'я Трепова

Як пише російське видання The Moscow Post, Дар'я Трепова раніше затримувалася на несанкціонованих мітингах проти війни в Україні.

Її чоловік - член незареєстрованої в РФ Лібертаріанської партії, який давно проживає за кордоном, у Грузії.

"Там же була і Трепова, повернувшись до РФ, коли закінчилися гроші. А останнім часом нібито неабияк розбагатіла, винаймала хороше житло, ходила до фітнес-клубів і басейнів", - стверджується в статті.

Вбивство Татарського

У неділю, 2 квітня, в російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Нібито вибухівку до закладу пронесла дівчина, вона подарувала її пропагандисту під виглядом статуетки.

Кафе, в якому підірвали роспропагандиста Владлена Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири глави Кремля Володимира Путіна. Їм керував колишній зять засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина