Треповій обіцяли посаду редактора в Києві за передачу бюста "воєнкору" Татарському, - росЗМІ

Підозрюваній у вбивстві російського "воєнкора" Владлена Татарського Дар'ї Треповій нібито обіцяли посаду редактора у Києві за передачу бюста пропагандисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Фонтанка" .

Журналісти дізнались подробиці допиту Трепової. Дівчина розповіла, що стежила за новинами, переважно читала українські Telegram-канали. Потім вона познайомилася з активістом.

Треповій запропонували переїхати до Києва та влаштуватися на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти стажування.

Першим завданням дівчини було прийти до книгарні "Листя" та познайомитися з Татарським. Потім їй у Москві через таксиста передали якусь "таємну річ". "Фонтанка" зазначає, що таксист не знав, що робить.

Вказано, що саморобний вибуховий пристрій замовили через Telegram, розплатилися, а майстер анонімно переправляв його у потрібний час посереднику.

Після повернення до Петербурга, Трепова отримала нове завдання - треба було зустрітися з Татарським на Університетській набережній. З приводу посилки, їй вказали: "Передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діятимемо ми. А за все за це їй купили авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її вже спокійно переправлять до України".

Трепова заявила, що не знала про бомбу, але здогадувалася, що це щось погане. Дівчина знаходилася у безпосередній близькості від упаковки з вибуховим пристроєм і вважає, що її "підставили".

Нагадаємо, 2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе підірвали Татарського. Наступного дня в РФ заявили про затримання підозрюваної у вбивстві пропагандиста Трепової.

При цьому в Росії вже встигли звинуватити українські спецслужби та прихильників Олексія Навального у вбивстві колаборанта.

РБК-Україна аналізувало, хто стоїть за підривом Татарського і навіщо це Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.