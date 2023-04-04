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В России суд арестовал подозреваемую в убийстве "военкора" Татарского

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Россия, Вторник 04 апреля 2023 19:09
В России суд арестовал подозреваемую в убийстве "военкора" Татарского Фото: Дарья Трепову (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Суд арестовал подозреваемую в убийстве российского военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. Ей были предъявлены обвинения в террористическом акте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Утром вторника, 4 апреля, девушку доставили на судебное заседание в Москву. Там Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для 26-летней Треповой. Она пробудет в СИЗО до 2 июня.

Треповой был инкриминирован теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывных устройств, совершенное организованной группой.

Ликвидация Татарского

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе взорвали Татарского. На следующий день задержали подозреваемую в его убийстве Трепову.

Добавим, что в России уже заявили о якобы "украинском следе" в убийстве коллаборанта. Кроме того, Трепова на допросе заявила, что ей якобы обещали должность редактора в Киеве за передачу бюста Татарскому.

РБК-Украина проанализировала,кто стоит за подрывом Татарского.

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