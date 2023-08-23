У Росії створюють із Фінляндії образ ворога, - Нііністьо

У РФ йде кампанія щодо створення із Фінляндії образу ворога, і такі зусилля спрямовані на внутрішню аудиторію.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, передає РБК-Україна з посиланням на Yle .

Під час виступу на заході "Дні послів" фінський президент зазначив, що у Кремль хоче, щоб у росіян не склалося уявлення, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО в результаті дій РФ.

Так, звернув увагу Нііністьо, у Росії "причини та наслідки перевернуті догори дригом".

"Агресор перетворюється на жертву. Загроза та небезпека (нібито виходять) з боку Фінляндії та Заходу", - сказав він.

При цьому фінський лідер не виключив можливі провокації та "різного роду капості" з боку РФ, а також додав, що спроби гібридного впливу та кібератаки стали вже звичайною справою.

Разом з тим Нііністьо сумнівається, що Москва зможе вплинути на президентські вибори у Фінляндії.

"Я не сказав би, що Росія спробує вплинути на наші вибори. У росіян можуть виникнути труднощі з пошуком фаворита", - пояснив він.

Також фінський президент висловився про Україну, і наголосив на необхідності спостереження, як просуватиметься передача винищувачів Україні з боку Данії та Нідерландів. Нііністьо зазначив, що підготовка льотчиків потребує часу.

Відносини з РФ та підтримка України

Фінляндія від початку повномасштабної військової агресії РФ проти України засудила дії Москви, і надає підтримку нашій країні.

Так, наприклад, на початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.

А наприкінці липня уряд Фінляндії дав доручення з розробки плану участі країни у відновленні України.

Додамо, що через широкомасштабне вторгнення Фінляндія різко віддалилася від Росії, та почала розривати з нею зв'язки. А у квітні 2023 року країна стала 31-м членом НАТО - на цей момент вони є фактично східним форпостом Альянсу у разі російської агресії.

Нагадаємо також, що 21 серпня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про те, що Росія зруйнувала двосторонні відносини з Фінляндією, і на політичному рівні їх більше не існує.