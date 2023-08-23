В России создают из Финляндии образ врага, - Ниинистьо

В РФ идет кампания по созданию из Финляндии образа врага, и такие усилия направлены на внутреннюю российскую аудиторию.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В ходе выступления на мероприятии "Дни послов" финский президент отметил, что в Кремль хочет, чтобы у россиян не создалось представления, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО в результате действий РФ.

Так, обратил внимание Ниинисте, в России "причины и следствия перевернуты с ног на голову".

"Агрессор превращается в жертву. Угроза и опасность (якобы исходят) со стороны Финляндии и Запада", - сказал он.

При этом финский лидер не исключил возможные провокации и "различного рода пакости" со стороны РФ, а также добавил, что попытки гибридного влияния и кибератаки стали уже обычным делом.

В то же время Ниинисте сомневается, что Москва сможет оказать влияние на грядущие президентские выборы в Финляндии.

"Я бы не сказал, что Россия попытается повлиять на наши выборы. У россиян могут возникнуть трудности с поиском фаворита", - объяснил он.

Также финский президент высказался об Украине, и подчеркнул необходимость наблюдения, как будет продвигаться передача истребителей Украине со стороны Дании и Нидерландов. Ниинисте отметил, что подготовка летчиков требует времени.

Отношения с РФ и поддержка Украины

Финляндия с самого начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины осудила действия Москвы, и оказывает поддержку нашей стране.

Так, например, в начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

А в конце июля правительство Финляндии дало поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Добавим, что из-за широкомасштабного вторжения Финляндия резко отдалилась от России и начала разрывать с ней связи. А в апреле2023 года страна стала 31-м членом НАТО - на данный момент они являются фактически восточным форпостом Альянса в случае российской агрессии.

Напомним также, что 21 августа министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией, и на политическом уровне их больше не существует.