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У Росії створюють інформаційні умови, щоб виправдати втрату Херсона, - ISW

Фото: У Росії створюють інформаційні умови, щоб виправдати втрату Херсона (miskrada.kherson.ua)
Автор: Олег Васьків

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів з правого берега Дніпра та втрату Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали слова командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське

"

Аналітики пояснюють, що такими заявами росіяни намагаються

Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона", - припускають в ISW.

Оголошена "евакуація" - прикриття втечі колаборантів

Фахівці переконані, що Росія використовує оголошену "евакуацію" цивільного населення для того, аби вивезти з правого берега Дніпра окупаційних чиновників і колаборантів.

"Кремль намагається завдати шкоди

Нагадаємо, українська влада закликає жителів Херсона підготувати укриття на випадок російських провокацій.

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Війна Росії проти України