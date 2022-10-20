У Росії створюють інформаційні умови, щоб виправдати втрату Херсона, - ISW

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів з правого берега Дніпра та втрату Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали слова командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське
"
Аналітики пояснюють, що такими заявами росіяни намагаються
Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона", - припускають в ISW.
Фахівці переконані, що Росія використовує оголошену "евакуацію" цивільного населення для того, аби вивезти з правого берега Дніпра окупаційних чиновників і колаборантів.
"Кремль намагається завдати шкоди
Нагадаємо, українська влада закликає жителів Херсона підготувати укриття на випадок російських провокацій.
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