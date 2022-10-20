У Росії створюють інформаційні умови, щоб виправдати втрату Херсона, - ISW

Аналітики нагадали слова командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське

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Аналітики пояснюють, що такими заявами росіяни намагаються

Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона", - припускають в ISW.

Оголошена "евакуація" - прикриття втечі колаборантів

Фахівці переконані, що Росія використовує оголошену "евакуацію" цивільного населення для того, аби вивезти з правого берега Дніпра окупаційних чиновників і колаборантів.

"Кремль намагається завдати шкоди