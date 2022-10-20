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В России создают информационные условия, чтобы оправдать потерю Херсона, - ISW

Фото: В России создают информационные условия, чтобы оправдать потерю Херсона (miskrada.kherson.ua)
Автор: Олег Васкив

В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское

"

Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются

Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.

Объявленная "эвакуация" - прикрытие бегства коллаборантов

Специалисты убеждены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.

"Кремль пытается нанести вред

Напомним, украинские власти призывают жителей Херсона подготовить укрытие на случай российских провокаций.

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Война России против Украины