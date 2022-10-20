В России создают информационные условия, чтобы оправдать потерю Херсона, - ISW

Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское

"





Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются

Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.

Объявленная "эвакуация" - прикрытие бегства коллаборантов

Специалисты убеждены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.

"Кремль пытается нанести вред