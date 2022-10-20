В России создают информационные условия, чтобы оправдать потерю Херсона, - ISW

В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское
"
Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются
Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.
Специалисты убеждены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.
"Кремль пытается нанести вред
Напомним, украинские власти призывают жителей Херсона подготовить укрытие на случай российских провокаций.
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