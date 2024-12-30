Удар було завдано о 04:30 (03:30 за київським часом), нібито, як стверджують росіяни реактивною ракетою-дроном "Пекло".

Фото: у Росії стверджують про атаку на нафтопровід "Дружба" у Брянській області (t.me/mash)

"Трубопровід не зачепило - внаслідок атаки частково зруйновано технічну будівлю на території. Люди не постраждали. Ділянка нафтопроводу - останній пункт прокачування перед кордоном. Звідти нафта, зокрема, йде в Європу", - пише Mash.

Атаки на НПЗ Росії

Протягом останнього року Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії. Відповідні дії спрямовані на послаблення військової інфраструктури РФ та зменшення її здатності постачати паливо для військових потреб. У тому ж числі атаки на НПЗ впливають на внутрішній ринок пального країни-терориста.

Нещодавно в Росії також жалілись на атаку у Волгоградській області, де знаходиться ще один НПЗ ворога.