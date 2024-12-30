В поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.
Удар был нанесен в 04:30 (03:30 по киевскому времени), якобы, как утверждают россияне реактивной ракетой-дроном "Ад".
Фото: в России утверждают об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области (t.me/mash)
"Трубопровод не задело - в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали. Участок нефтепровода - последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу", - пишет Mash.
В течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста.
Недавно в России также жаловались на атаку в Волгоградской области, где находится еще один НПЗ врага.
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