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У Росії стався вибух на нафтовому родовищі. Є поранені

Фото: вибух пролунав на Талінському нафтовому родовищі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вибух пролунав на Талінському нафтовому родовищі у Нягані, що в Росії у понеділок ввечері, 14 серпня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пишуть російські Telegram-канали.

За попередніми даними, на Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи. Повідомляється про мінімум двох загиблих, ще п'ять осіб отримали поранення.

Також відомо, що дві особи вважаються зниклими безвісти.

Нафтове родовище знаходиться в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції. Родовище розробляє компанія "РН-Няганьнафтогаз", яка входить до складу Нафтової компанії "Роснефть".

Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.

Фото: карта (скріншот)

Вибухи в Росії

В останні місяці у різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовна" трапляється саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Так, ввечері 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

А 13 серпня у Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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