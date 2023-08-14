У Росії стався вибух на нафтовому родовищі. Є поранені

За попередніми даними, на Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи. Повідомляється про мінімум двох загиблих, ще п'ять осіб отримали поранення.

Також відомо, що дві особи вважаються зниклими безвісти.

Нафтове родовище знаходиться в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції. Родовище розробляє компанія "РН-Няганьнафтогаз", яка входить до складу Нафтової компанії "Роснефть".

Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.

Фото: карта (скріншот)

Вибухи в Росії

В останні місяці у різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовна" трапляється саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Так, ввечері 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

А 13 серпня у Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

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