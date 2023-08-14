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В России произошел взрыв на нефтяном месторождении. Есть раненые

Фото: взрыв раздался на Талинском нефтяном месторождении (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Взрыв раздался на Талинском нефтяном месторождении в Нягане, что в России в понедельник вечером, 14 августа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошли два взрыва. Сообщается о минимум двух погибших, еще пять человек получили ранения.

Также известно, что два человека считаются пропавшими без вести.

Нефтяное месторождение находится в Ханты-Мансийском автономном округе и принадлежит Западно-Сибирской провинции. Месторождение разрабатывает компания "РН-Няганьнефтегаз", входящая в состав Нефтяной компании "Роснефть".

Оно открыто в 1976 году. Разрабатывается с 1981 года.

Фото: карта (скриншот)

Взрывы в России

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопок" встречается именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.

А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

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