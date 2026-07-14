У Росії стався масштабний цифровий збій: не працюють GitHub, Google та Apple

Блокування GitHub

Найсильнішого удару зазнала спільнота програмістів та інженерів. Популярна платформа для хостингу ІТ-проєктів та спільної розробки GitHub повністю перестала функціонувати на території Росії через локальних провайдерів.

Головні наслідки технічного блокування платформи:

Офіційний веб-сайт проєкту не відкривається та видає помилку з'єднання;

Користувачі втратили можливість підключатися до віддалених репозиторіїв;

Консольна утиліта Git повністю заблокована та не може виконувати синхронізацію коду.

Згідно з міжнародною сторінкою глобального статусу GitHub, усі сервери платформи працюють у штатному режимі, а технічні проблеми фіксуються виключно у користувачів з російськими IP-адресами.

Обмеження Google та масштабні збої на сайті Apple

Паралельно з ізоляцією платформи для розробників у Росії виникли серйозні проблеми з доступом до головної сторінки та пошукової системи Google.

Водночас інші супутні платформи компанії, серед яких хмарне сховище Photos, поштовий клієнт Gmail, магазин додатків Google Play та офісні сервіси Документів, наразі працюють без додаткових обмежень.

Глобальний статус працездатності послуг Google також демонструє стовідсоткову стабільність у всьому світі.

Додатково в Росії зафіксували масштабний збій у роботі ресурсів компанії Apple. Офіційний сайт Apple.com перестав відкриватися або завантажуватися через критичні помилки у клієнтів більшості великих російських провайдерів.

При цьому внутрішня інфраструктура американського бренду працює стабільно - портал для розробників Apple Developer та спеціалізований сайт відстеження статусів компанії залишаються повністю доступними.