У Росії сталася потужна пожежа на нафтобазі під Курськом

У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

При цьому спочатку вказувалося, що причина такого займання невідома. В інтернеті також оприлюднили кадри пожежі.

Причина вогняної НП

Згодом губернатор Курської області виступив із заявою, де пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі стався спалах на нафтобазі", - йдеться в його дописі.

Також Старовойт заявляє що попередньо "постраждалих немає".

"Усі спецслужби зараз працюють на місці", - додав чиновник.

Пожежі, вибухи та атаки дронів у Росії

Нагадаємо, раніше, наприкінці січня, низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі. Росіяни стверджували, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

Також повідомлялося, що тоді під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".

Додамо, що атаки дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, у січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Додамо, днями у Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", яка займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.