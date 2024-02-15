В России произошел мощный пожар на нефтебазе под Курском

В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.

При этом сначала указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В Интернете также обнародовали кадры пожара.

Причина огненного ЧП

Позже губернатор Курской области выступил с заявлением, где объяснил инцидент. Российский чиновник утверждает, что произошла атака дрона в регионе, в результате чего и произошел пожар на нефтебазе. Вину за событие он традиционно возлагает на Украину.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошла вспышка на нефтебазе", - говорится в его сообщении.

Также Старовойт заявляет, что предварительно "пострадавших нет".

"Все спецслужбы сейчас работают на месте", – добавил чиновник.

Пожары, взрывы и атаки дронов в России

Напомним, ранее, в конце января, ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Также сообщалось, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".

Добавим, что атаки дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, в январе беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Добавим, на днях в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.