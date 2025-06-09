У Росії спалахнула масштабна пожежа в Казані

У Казані сталася масштабна пожежа на одному з заводів. Горить ймовірно лакофарбовий цех.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Astra.

У Кіровському районі Казані сьогодні вдень сталася масштабна пожежа.

За повідомленнями, чорний густий дим піднімається над містом і помітний з набережної Волги - з боку Аракчино та Юдіно, а також з центральної частини Казані.

Як пишуть російські ЗМІ, загорівся нібито лакофарбовий цех одного з місцевих заводів.

За їхніми даними імовірно, причиною займання стали несправності з цистерною, у якій зберігався розчинник.

Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.