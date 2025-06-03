На моторному заводі в РФ прогримів вибух: вогонь накрив цех, є постраждалий
У російській Нижегородській області на Заволзькому моторному заводі (ЗМЗ) прогримів вибух. На території об'єкта почалася сильна пожежа, щонайменше одна людина постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними SHOT, приблизно о 23:00 (за київським часом), з боку ЗМС прогримів сильний вибух і "було видно заграву від пожежі".
За попередніми даними, на території заводу вибухнула вантажівка з цистерною. Після цього полум'я перекинулося на виробничий цех. Площа пожежі, попередньо, становить 75 квадратних метрів. Також є інформація про потерпілого.
"Унаслідок НП постраждав один робітник. У нього 10% опіків тіла. На місці події працюють екстрені служби. Точні причини поки невідомі", - пише Telegram-канал.
Пізніше канал Mash уточнив, що постраждалим виявився працівник заводу - 34-річний Олексій. Він отримав 10% опіку. Видання, що його забрали медики і зараз він у приймальному відділенні.
Також Mash уточнив, що вогонь на заводі охопив покрівлю цеху, де виробляють підшипники.
Зазначимо, Заволзький моторний завод - це російський завод із виробництва автомобільних бензинових і дизельних двигунів.
Оновлено о 01:10
"Місцеві розповіли SHOT, що фура рвонула прямо в цеху з хімічними речовинами на ЗМЗ. Потім полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху", - йдеться в новій публікації.
Також SHOT додав, співробітники МНС нібито вже ліквідували пожежу на площі 60 квадратів.
Пожежі в Росії
Нагадаємо, у суботу, 31 травня, у підмосковному Красногорську спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва калош і гумового взуття. Стовпи диму було видно навіть у Москві.
Але найцікавіше те, що пожежа була за 10 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна.
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