На моторному заводі в РФ прогримів вибух: вогонь накрив цех, є постраждалий

У російській Нижегородській області на Заволзькому моторному заводі (ЗМЗ) прогримів вибух. На території об'єкта почалася сильна пожежа, щонайменше одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними SHOT, приблизно о 23:00 (за київським часом), з боку ЗМС прогримів сильний вибух і "було видно заграву від пожежі".

За попередніми даними, на території заводу вибухнула вантажівка з цистерною. Після цього полум'я перекинулося на виробничий цех. Площа пожежі, попередньо, становить 75 квадратних метрів. Також є інформація про потерпілого.

"Унаслідок НП постраждав один робітник. У нього 10% опіків тіла. На місці події працюють екстрені служби. Точні причини поки невідомі", - пише Telegram-канал.

Пізніше канал Mash уточнив, що постраждалим виявився працівник заводу - 34-річний Олексій. Він отримав 10% опіку. Видання, що його забрали медики і зараз він у приймальному відділенні.

Також Mash уточнив, що вогонь на заводі охопив покрівлю цеху, де виробляють підшипники.

Зазначимо, Заволзький моторний завод - це російський завод із виробництва автомобільних бензинових і дизельних двигунів.

Оновлено о 01:10

"Місцеві розповіли SHOT, що фура рвонула прямо в цеху з хімічними речовинами на ЗМЗ. Потім полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху", - йдеться в новій публікації.

Також SHOT додав, співробітники МНС нібито вже ліквідували пожежу на площі 60 квадратів.