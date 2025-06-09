В России вспыхнул масштабный пожар в Казани

В Казани произошел масштабный пожар на одном из заводов. Горит предположительно лакокрасочный цех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Astra.

В Кировском районе Казани сегодня днем произошел масштабный пожар.

По сообщениям, черный густой дым поднимается над городом и заметен с набережной Волги - со стороны Аракчино и Юдино, а также из центральной части Казани.

Как пишут российские СМИ, загорелся якобы лакокрасочный цех одного из местных заводов.

По их данным предположительно, причиной возгорания стали неисправности с цистерной, в которой хранился растворитель.

Официального подтверждения этих данных пока нет.