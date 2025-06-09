В России вспыхнул масштабный пожар в Казани
В Казани произошел масштабный пожар на одном из заводов. Горит предположительно лакокрасочный цех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Astra.
В Кировском районе Казани сегодня днем произошел масштабный пожар.
По сообщениям, черный густой дым поднимается над городом и заметен с набережной Волги - со стороны Аракчино и Юдино, а также из центральной части Казани.
Как пишут российские СМИ, загорелся якобы лакокрасочный цех одного из местных заводов.
По их данным предположительно, причиной возгорания стали неисправности с цистерной, в которой хранился растворитель.
Официального подтверждения этих данных пока нет.
Пожары в России
Напомним, 3 июня в российской Нижегородской области на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) прогремел взрыв. На территории объекта начался сильный пожар, по меньшей мере один человек пострадал.
По данным SHOT, примерно в 23:00 (по киевскому времени), со стороны ЗМС прогремел сильный взрыв и "было видно зарево от пожара".
Кроме того, 31 мая, в подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству галош и резиновой обуви. Столбы дыма были видны даже в Москве.
Но самое интересное то, что пожар был в 10 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина.
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