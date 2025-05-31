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Потужна пожежа на складі під Москвою: вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна

Росія, Субота 31 травня 2025 21:38
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Потужна пожежа на складі під Москвою: вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна Фото: масштабна пожежа спалахнула на заводі гумового взуття в Красногорську (t.me GUmchs62)
Автор: Каріна Левицька

Масштабна пожежа спалахнула на заводі гумового взуття в підмосковному Красногорську. Стовпи диму видно навіть у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як стверджують у місцевих пабліках у підмосковному Красногорську потужно палає завод з виробництва калош та гумового взуття "Ltd Kolesnic".

Очевидці повідомляють, що стовпи диму видно не лише в самому Красногорську, а й із різних районів Москви.

"Зараз дим видно з різних куточків міста, а також його спостерігають жителі кількох районів Москви", - пише Telegram-канал Mash.

Причини виникнення пожежі поки невідомі.

Однак відомо, що близько за 10 кілометрів від міста, у якому спалахнула масштабна пожежа, розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна.

Це місце, де диктатор живе і проводить наради Радбезу. Вважається, що резиденція Путіна в Ново-Огарьово є одним із найбільш засекречених об'єктів РФ.

Зауважимо, що Путін володіє відразу декількома резиденціями, розташованими в різних куточках Росії - в Геленджику, на Валдаї, в Ново-Огарьово і т.д.

Що стосується резиденції в Геленджику, то вона, як писало РБК-Україна, складається з великого палацу, церкви, винного льоху, власного казино, дендрарію, ковзанки для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом та спеціальною зоною.

Крім того, тут є бункер, до яких у Путіна помічена особлива любов. Причому вона настільки велика, що Путіна навіть прозвали "бункерним".

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