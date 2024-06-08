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В Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп'янська, - ГУР

Росія, Субота 08 червня 2024 17:25
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В Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп'янська, - ГУР Фото: колаборант Геннадій Мацегора (evocation.info)
Автор: Дмитро Левицький

У російському місті Старий Оскол скоїли замах на мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегору. Він вижив, але в критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) в Telegram.

Замах на зрадника, за даними розвідки, стався у п'ятницю, 7 червня. Наразі він перебуває в лікарні.

"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на концерт Кобзона. Стан зрадника українського народу - критичний", - розповіли в ГУР, не надавши жодних інших деталей про замах.

Хто такий Мацегора

Як нагадали в ГУР, Мацегора обіймав посаду мера Куп'янська від забороненої партії ОПЗЖ. Після приходу російських окупантів в місто він добровільно пішов на співпрацю з ними.

"У червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, у листопаді українська спецслужба ліквідувала іншого колаборанта з окупаційної адміністрації Харківської області. Йдеться про Олександра Слісаренка.

А на початку травня одного з колаборантів підірвали в окупованому Бердянську.

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