В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска, - ГУР

В российском городе Старый Оскол покушались на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он выжил, но в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Telegram .

Покушение на предателя, по данным разведки, произошло в пятницу, 7 июня. В настоящее время он находится в больнице.

"Сейчас московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на концерт Кобзона. Состояние предателя украинского народа - критическое", - рассказали в ГУР, не предоставив никаких других деталей о покушении.

Кто такой Мацегора

Как напомнили в ГУР, Мацегора занимал должность мэра Купянска от запретной партии ОПЗЖ. После прихода российских оккупантов в город он добровольно пошел на сотрудничество с ними.

"В июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил. После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта" - отметили в ГУР.