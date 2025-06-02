У Росії складна ситуація з економікою, навіть дивна, - Самусь

Як відзначив Самусь, сьогодні ніхто не бажає кидатись гучними заявами, втім, багато хто стверджує, що Росія до жовтня згорне наступальні масштаби й почне адаптовувати до зими. Після літньої кампанії ворога очікує лише позиційна і тактична боротьба.

Експерт також додав, що наразі ситуація з російською економікою складна та дивна.

"У них зараз дуже складна ситуація, навіть дивна. Долар менше ніж 80 рублів, нафта по 50, коли ми множимо ці цифри, виходить, що у них дефіцит. Виходять якісь дивні дисбаланси. У мене таке враження, що їхня група старих функціонерів просто виводить усе у валюту. Вони штучно знижують долар і це вбиває експорт, але вони реалізують військові проєкти, виводять все у валюту і чекають цього краху, який настане восени", - пояснив Самусь.

За словами експерта, вже восени країна-терорист буде готовою до припинення вогню, а також зняття санкційних обмежень.