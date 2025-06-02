В России сложная ситуация с экономикой, даже странная, - Самусь

Как отметил Самусь, сегодня никто не желает бросаться громкими заявлениями, впрочем, многие утверждают, что Россия до октября свернет наступательные масштабы и начнет адаптировать к зиме. После летней кампании врага ожидает лишь позиционная и тактическая борьба.

Эксперт также добавил, что сейчас ситуация с российской экономикой сложная и странная.

"У них сейчас очень сложная ситуация, даже странная. Доллар меньше 80 рублей, нефть по 50, когда мы умножаем эти цифры, получается, что у них дефицит. Получаются какие-то странные дисбалансы. У меня такое впечатление, что их группа старых функционеров просто выводит все в валюту. Они искусственно снижают доллар и это убивает экспорт, но они реализуют военные проекты, выводят все в валюту и ждут этого краха, который наступит осенью", - пояснил Самусь.

По словам эксперта, уже осенью страна-террорист будет готова к прекращению огня, а также снятию санкционных ограничений.