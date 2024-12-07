У Росії скаржаться на вибухи в столиці Адигеї

Про вибухи в Майкопі російські медіа стали писати після другої години ночі за місцевим часом.

При цьому спочатку російські Telegram-канали вказували, що причиною інциденту начебто могли бути вибухи газових балонів.

Проте пізніше в мережі з'явилися повідомлення про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в районі столиці Республіки Адигея.

За даними Telegram-каналу SHOT, жителі Майкопа чули "щонайменше два потужні вибухи", і сталося це в районі місцевого аеродрому.

"Повітряна тривога в регіоні поки не оголошувалась, офіційної інформації поки що не було", - додають російські медіа.

Як уточнює видання Astra, після вибухів місцеві бачили стовп диму в мікрорайоні Черемушки.

Крім того, в мережі було оприлюднено кадри із "бавовною" в Майкопі.

Довідка: в Республіці Адигея розташована російська авіабаза "Ханська" - за 3 км на схід від станиці Ханська, і за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

За відкритими даними, аеродром "Ханська" здатний приймати, серед іншого, літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18, а також вертольоти всіх типів.

Розташування аеродрому "Ханська" у Майкопі на карті (фото: скрін wikipedia.org)

Наразі на летовищі базується військова авіація - 272-а навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база, на оснащенні якої є літаки Л-39 і МіГ-23.

Додамо, поблизу Майкопу діяв ще один аеропорт "Майкоп".

До слова, відстань від Майкопу до ліні зіткнення в Україні, тобто до вільної від російських окупантів частини території країни, складає приблизно 440 км.