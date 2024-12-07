В России жалуются на взрывы в столице Адыгеи

О взрывах в Майкопе российские медиа стали писать после двух часов ночи по местному времени.

При этом сначала российские Telegram-каналы указывали, что причиной инцидента будто бы могли быть взрывы газовых баллонов.

Однако позже в сети появились сообщения о работе сил и средств противовоздушной обороны в столице Республики Адыгея.

По данным Telegram-канала SHOT, жители Майкопа слышали "минимум два мощных взрыва", и произошло это в районе местного аэродрома.

"Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась, официальной информации пока не было", - добавляют российские СМИ.

Как уточняет издание Astra, после взрывов местные жители видели столб дыма в микрорайоне Черемушки.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры с "бавовной" в Майкопе.

Справка: в Республике Адыгея расположена российская авиабаза "Ханская" - в 3 км восточнее станицы Ханская, и в 6 км северо-западнее города Майкоп.

По открытым данным, аэродром "Ханская" способен принимать, среди прочего, самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18, а также вертолеты всех типов.

Расположение аэродрома "Ханская" в Майкопе на карте (фото: скрин wikipedia.org)

На аэродроме базируется военная авиация - 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база, на оснащении которой есть самолеты Л-39 и МиГ-23.

Добавим, близ Майкопа действовал еще один аэропорт "Майкоп".