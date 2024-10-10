На аеродромі "Ханська" в Адигеї знищено склад з паливом, - ЦПД

На аеродромі "Ханська" в Адигеї знищено склад з паливом. Військовий об'єкт розташований за 410 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"410 км від лінії бойового зіткнення, під Майкопом на аеродромі знищено склад ГСМ", - розповів він.

Удар по аеродрому "Ханська"

У ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

Неподалік аеродрому почалася пожежа. У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито знищено та перехоплено 92 українські БПЛА літакового типу. При цьому про атаку на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли.

У свою чергу, глава Адигеї підтвердив атаку і наступну пожежу "у передмісті Майкопа" і заявив про евакуацію мешканців селища Родниковий, яке прилягає до військового аеродрому "Ханська".

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