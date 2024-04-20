В Росії скаржаться на атаку дронів у кількох областях: сталися вибухи та пожежі

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, останнім часом у різних областях РФ почастішали різноманітні вибухи, пожежі, а також все частіше лунають заяви місцевої влади про "атаки безпілотників". Така ситуація фіксується у різних районах країни-агресора, але найчастіше - у прикордонних з Україною областях.

Так, в ніч на 19 квітня у місті Бєлгород та в районі пролунала серія вибухів. Повідомлялося про збиття дронів і ракет, у місті через роботу ППО спостерігався "дощ з уламків".

8 квітня безпілотники атакували Брянський хімічний завод, що виготовляє вибухівку.

11 квітня у Курській області дрони атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат.

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