У Росії скаржаться на атаку дрона у районі Воронежа

У російському місті Воронеж цієї ночі було чути вибух та працювали системи протиповітряної оборони. Причиною стала нібито атака безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал губернатора Воронезької області Олександра Гусєва та місцеві пабліки

Російська сторона стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований "черговими засобами ППО" на підльоті до Воронежа.

У нальоті безпілотника чиновник традиційно звинувачує Україну.

За словами місцевого губернатора, попередньо "постраждалих та руйнувань на землі немає".

"Оперативну ситуацію в регіоні тримаю на контролі", - додав він.

Вибухи та "атаки дронів" у Росії

Нагадаємо, раніше у Воронезькій області РФ заявляли про нібито атаку дронів у середині січня. Тоді казали, що уламки начебто збитого безпілотника пошкодили одну з багатоповерхівок у Воронежі, і у місті ввели режим надзвичайного стану.

А 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Перед тим російське Міноборони заявило, що начебто у Саратовській області збили дрон. Місцевий губернатор повідомляв, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Зазначимо, що пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

Також повідомлялося, що 15 січня у РФ скаржилися на чергову атаку безпілотника на Бєлгород, який нібито збила ППО на підльоті до міста.