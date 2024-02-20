У Росії скаржаться на атаку дрона в Брянській області

За словами російського чиновника, йдеться про безпілотник літакового типу, який був "знищений над територією Погарського району".

В "нальоті" дрона російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Також місцевий губернатор запевняє, що "постраждалих та руйнувань немає".

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - йдеться в його дописі цієї ночі.

"Атаки дронів" у Брянській області

Нагадаємо, вчора вранці, 19 лютого, влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном.

Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.

Перед тим, 17 лютого, він також заявляв про роботу ППО в Брянській області, та казав про п'ять нібито знищених безпілотників.

Додамо також, що аналогічна ситуація сталась у Брянській області приблизно тижнем раніше. Тоді в Міноборони Росії заявили про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.