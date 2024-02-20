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У Росії скаржаться на атаку дрона в Брянській області

Ілюстративне фото: в російській Брянській області заявили про атаку дрона (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В Брянській області (Російська Федерація) у ніч проти 20 лютого працювали сили та засоби протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За словами російського чиновника, йдеться про безпілотник літакового типу, який був "знищений над територією Погарського району".

В "нальоті" дрона російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Також місцевий губернатор запевняє, що "постраждалих та руйнувань немає".

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - йдеться в його дописі цієї ночі.

"Атаки дронів" у Брянській області

Нагадаємо, вчора вранці, 19 лютого, влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном.

Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.

Перед тим, 17 лютого, він також заявляв про роботу ППО в Брянській області, та казав про п'ять нібито знищених безпілотників.

Додамо також, що аналогічна ситуація сталась у Брянській області приблизно тижнем раніше. Тоді в Міноборони Росії заявили про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Брянська областьАтака дронів