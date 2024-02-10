ua en ru
Сб, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області РФ "збивали" безпілотники: названа кількість

Брянськ, Субота 10 лютого 2024 07:55
UA EN RU
У Брянській області РФ "збивали" безпілотники: названа кількість Ілюстративне фото: У Брянській області "збивали" безпілотники (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

Міноборони Росії заявило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони РФ.

За словами Міноборони, над Брянською областю вдалося "знищити" нібито українські безпілотники.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено три безпілотні літальні апарати над територією Брянської області", - заявили в Міноборони.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз не відреагував на ситуацію.

Атаки безпілотників у Росії

Нагадаємо, що 9 лютого у Краснодарському краї горів НПЗ. Перед вибухом мешканці чули звуки безпілотника.

Також ми писали, що вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ 8 лютого. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянська область Війна в Україні
NEWS
Удар росіян по Харкову: пожежу продовжують гасити, серед загиблих – діти (фото)
Удар росіян по Харкову: пожежу продовжують гасити, серед загиблих – діти (фото)
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити