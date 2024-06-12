В Росії на сайті з усиновлення з'явились 4 анкети викрадених українських дітей, - FT

За даними видання, на російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація про чотирьох українських дітей, які були викрадені росіянами в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Для ідентифікації дітей було використано інструменти розпізнавання зображень, публічні записи, інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей.

Отримані дані лише доповнюють ті докази, які, на думку Міжнародного кримінального суду, українських урядовців та правових експертів, вказують на ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією.

За даними видання, діти були викрадені з державних інтернатів і розлучені зі своїми опікунами та родичами в містах, які потрапили під контроль російської армії.

Вік дітей, за даними FT, від восьми до 15 років.