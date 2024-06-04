ГУР запустило реєстр "викрадачів" дітей з України: там понад 200 чиновників РФ та Білорусі

ГУР запустило портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На спеціальному сайті "Війна та санкції" Головного управління розвідки Міністерства оборони України створено окремий розділ "Викрадачі дітей".

Розділ містить перелік осіб, причетних до депортації українських дітей.

Наразі на сайті зібрано інформацію про понад 200 посадовців із Росії та Білорусі, які ухвалювали рішення про незаконне вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. А також дані про учасників "перевиховних" молодіжних організацій, російських закладів освіти та культури, які беруть участь у процесах депортації.

Розділ порталу містить невелике досьє на кожного учасника викрадення дітей, посилання на матеріали з новин, інформацію про наявність санкцій щодо таких осіб.

Також там розміщено сканкопії документів, що підтверджують депортацію дітей.