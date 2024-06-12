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В России на сайте по усыновлению появились 4 анкеты похищенных украинских детей, - FT

Фото: на российских сайтах по усыновлению появились 4 анкеты похищенных украинских детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На российских сайтах по усыновлению появились четыре новых анкеты похищенных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, на российских сайтах по усыновлению появилась информация о четырех украинских детях, которые были похищены россиянами в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Для идентификации детей были использованы инструменты распознавания изображений, публичные записи, интервью с украинскими чиновниками и родственниками детей.

Полученные данные лишь дополняют те доказательства, которые, по мнению Международного уголовного суда, украинских чиновников и правовых экспертов, указывают на вероятные военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией.

По данным издания, дети были похищены из государственных интернатов и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах, которые попали под контроль российской армии.

Возраст детей, по данным FT, от восьми до 15 лет.
 

 

Ордеры на арест представителей РФ

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге уже выдавал ряд ордеров на арест российских чиновников и военных. Первыми свои ордера на арест получили российский диктатор Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Отметим, что Львов-Белов усыновил незаконно депортированного ребенка из Мариуполя. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

Напомним, что Украина продолжает бороться за увольнение похищенных детей и возвращение их в Украину. В частности, ГУР запустило реестр "похитителей" детей из Украины.

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