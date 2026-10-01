UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

22:34 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: у Воронезькій області розбився військовий вертоліт (Getty Images)

У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

"Троє людей загинули внаслідок аварії військового вертольота у Воронезькій області", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що аварія сталася в Аннинському районі.

Офіційні органи російської влади поки не підтвердили цей інцидент.

Нагадаємо, російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні і був змушений здійснити аварійну посадку.

Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.

Крім того, 29 вересня у селі Красноярове Амурської області розбився російський військовий літак Ту-95МС.

Попередньо, на борту військового літака, який належав до авіабази "Українка", перебували семеро військових.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВоронежская область