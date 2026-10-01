У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

"Троє людей загинули внаслідок аварії військового вертольота у Воронезькій області", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що аварія сталася в Аннинському районі.

Офіційні органи російської влади поки не підтвердили цей інцидент.

Нагадаємо, російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні і був змушений здійснити аварійну посадку.

Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.