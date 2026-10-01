У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж не вижив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.
"Троє людей загинули внаслідок аварії військового вертольота у Воронезькій області", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що аварія сталася в Аннинському районі.
Офіційні органи російської влади поки не підтвердили цей інцидент.
Нагадаємо, російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні і був змушений здійснити аварійну посадку.
Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.
Крім того, 29 вересня у селі Красноярове Амурської області розбився російський військовий літак Ту-95МС.
Попередньо, на борту військового літака, який належав до авіабази "Українка", перебували семеро військових.