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В России разбился военный вертолет, экипаж погиб

22:34 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Воронежской области разбился военный вертолет (Getty Images)

В Воронежской области России разбился военный вертолет, экипаж не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

"Три человека погибли в результате аварии военного вертолета в Воронежской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что авария произошла в Аннинском районе.

Официальные органы российской власти пока не подтвердили этот инцидент.

Напомним, российский военный Ми-8 с представителем избиркома и журналистами потерял высоту на Сахалине и был вынужден совершить аварийную посадку.

Экипажу удалось посадить воздушное судно на проезжую часть. После этого вертолет скатился с дороги в кювет.

Кроме того, 29 сентября в селе Красноярово Амурской области разбился российский военный самолет Ту-95МС.

Предварительно, на борту военного самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка", находились семь военных.

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