В России разбился военный вертолет, экипаж погиб
В Воронежской области России разбился военный вертолет, экипаж не выжил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.
"Три человека погибли в результате аварии военного вертолета в Воронежской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что авария произошла в Аннинском районе.
Официальные органы российской власти пока не подтвердили этот инцидент.
Напомним, российский военный Ми-8 с представителем избиркома и журналистами потерял высоту на Сахалине и был вынужден совершить аварийную посадку.
Экипажу удалось посадить воздушное судно на проезжую часть. После этого вертолет скатился с дороги в кювет.
Кроме того, 29 сентября в селе Красноярово Амурской области разбился российский военный самолет Ту-95МС.
Предварительно, на борту военного самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка", находились семь военных.