В России разбился военный вертолет, экипаж погиб

В Воронежской области России разбился военный вертолет, экипаж не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112 .

"Три человека погибли в результате аварии военного вертолета в Воронежской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что авария произошла в Аннинском районе.

Официальные органы российской власти пока не подтвердили этот инцидент.

Напомним, российский военный Ми-8 с представителем избиркома и журналистами потерял высоту на Сахалине и был вынужден совершить аварийную посадку.

Экипажу удалось посадить воздушное судно на проезжую часть. После этого вертолет скатился с дороги в кювет.