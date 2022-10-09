У Росії розбився військовий літак

Літак Су-24 зазнав аварії неподалік хутора Сибірки в Ростовській області. За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

Повідомляється, що екіпаж встиг катапультуватись. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та виконував навчально-тренувальний політ. Судячи з зображення, внаслідок жорсткої посадки бомбардувальник отримав серйозні пошкодження та не підлягає відновленню.

Нагадаємо, що у Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд". Також українські бійці нещодавно приземлили російський бомбардувальник Су-34.

Також учора у мережі з'явилося відео знищення українськими військовими російського літака Су-34. Це сталося під час контрнаступу на сході України.

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