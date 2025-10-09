UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Росії розбився винищувач МіГ-31К

Фото: винищувач МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У Липецькій області зазнав аварії багатоцільовий винищувач МіГ-31. Екіпаж встиг катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Літак розбився під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту.

Екіпаж винищувача катапультувався, життю льотчиків нічого не загрожує.

МіГ-31 - радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії.

Перший радянський літак четвертого покоління, є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

З лютого 2022 року в період повномасштабної війни, Росія часто використовує МіГ-31К в якості платформи для пуску аеробалістичних ракет "Кинджал".

Група з чотирьох МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

Авіакатастрофи в Росії

Нагадаємо, 3 жовтня у Краснодарському краї розбився літак Ан-2. Загинули двоє людей, що перебували на його борту.

Влітку в Амурській області розбився пасажирський літак Ан-24. Загинули 49 людей.

А в Хабаровському краї гелікоптер Мі-8 врізався у гору. Внаслідок катастрофи загинули п’ятеро осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіГ-31К