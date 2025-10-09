В России разбился истребитель МиГ-31К

В Липецкой области потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31. Экипаж успел катапультироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Самолет разбился во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Экипаж истребителя катапультировался, жизни летчиков ничего не угрожает.
МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия.
Первый советский самолет четвертого поколения, является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.
С февраля 2022 года в период полномасштабной войны Россия часто использует МиГ-31К в качестве платформы для запуска аэробаллистических ракет "Кинжал".
Группа из четырех МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.
Напомним, 3 октября в Краснодарском крае разбился самолет Ан-2. Погибли два человека, находившиеся на его борту.
Летом в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Погибли 49 человек.
А в Хабаровском крае вертолет Ми-8 врезался в гору. В результате катастрофы погибли пять человек.