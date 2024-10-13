У Росії розбився літак Ан-3, є жертва

Раніше повідомлялося, що близько місяці тому у РФ в Амурській області розбився вертоліт Rсobinson R66. На його борту перебував власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу".

Нагадаємо також, 10 жовтня стало відомо, що у Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Борт начебто впав під час тренувального польоту, а сталося це на кордону між Калмикією та Волгоградською областю. Пілот літака катапультувався та вижив.

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