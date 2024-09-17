У Росії розбився вертоліт: на борту був власник золотовидобувної компанії

Вертоліт Rсobinson R66 зник у вівторок, 17 вересня у Росії в Амурській області. На його борту перебував власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними росЗМІ, на борту вертольота перебував пілот та ще два пасажири - власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу" Мікаел Арутюнян та його помічник Шерам Товмасян.

За офіційною інформацією, Rсobinson R66 здійснював обліт території в Зейському районі. Раптово він зник з радарів і подав аварійний сигнал. Пізніше стало відомо, що рятувальники виявили місце аварії вертольота Robinson у Приамур'ї.

Варто зауважити, що ТОВ "Хергу" - є одним із лідерів з видобутку розсипного дорогоцінного металу в Амурській області. Сам борт належав компанії.