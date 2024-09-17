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У Росії розбився вертоліт: на борту був власник золотовидобувної компанії

Вівторок 17 вересня 2024 19:30
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У Росії розбився вертоліт: на борту був власник золотовидобувної компанії Ілюстративне фото: у Росії розбився вертоліт Rсobinson R66 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вертоліт Rсobinson R66 зник у вівторок, 17 вересня у Росії в Амурській області. На його борту перебував власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними росЗМІ, на борту вертольота перебував пілот та ще два пасажири - власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу" Мікаел Арутюнян та його помічник Шерам Товмасян.

За офіційною інформацією, Rсobinson R66 здійснював обліт території в Зейському районі. Раптово він зник з радарів і подав аварійний сигнал. Пізніше стало відомо, що рятувальники виявили місце аварії вертольота Robinson у Приамур'ї.

Варто зауважити, що ТОВ "Хергу" - є одним із лідерів з видобутку розсипного дорогоцінного металу в Амурській області. Сам борт належав компанії.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що 31 серпня на Камчатці в Росії зник вертоліт Мі-8. Він належав авіакомпанії "Вітязь-Аеро". Вертоліт після зльоту зник з радарів. Росіяни почали пошукову операцію. На борту можуть перебувати 22 особи - три члени екіпажу та 19 пасажирів.

А 1 вересня там розбився ще один вертоліт. За попередніми даними, вертоліт міг врізатися в височину в густому тумані.

Нагадаємо, 15 серпня в Іркутській області Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Росіяни заявили, що причиною аварії була технічна несправність.

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