В России разбился самолет Ан-3, есть жертва

В сообщении российского министерства указывается, что "аварийную посадку" воздушное судно совершило в 1,5 километра от города Олекминск.

"На борту самолета находились 5 человек, из них 3 (члена) экипажа, 2 пассажира", - говорится в заявлении местных чрезвычайников.

По данным российских СМИ и Telegram-каналов, самолет выполнял рейс Олекминск - Железногорск.

Предварительно причиной катастрофы называют отказ двигателя, после чего пилот будто бы решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, но не смог долететь, и Ан-3 АК упал возле Олекминска.

Добавим, в российской прессе пишут, что пассажирами самолета могли быть подрядчики золотодобывающей компании.

Место падения самолета Ан-3 АК "Борус" в Якутии 13 октября (фото: t.me/mchsYakutia)